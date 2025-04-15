В Астраханской области предлагаются вакансии воспитателей детских садов

Региональное астраханское агентство по занятости населения реализует еженедельный проект «Топ профессий».

На портале «Работа России» размещены 83 вакансии для воспитателей. На работу приглашают школы и детские сады Астрахани и районов области. Среди работодателей – Ахтубинская кадетская школа-интернат им. П. О. Сухого, Школа-интернат одарённых детей имени А. П. Гужвина.

Воспитатель должен иметь среднее профессиональное образование, в том числе начальное профессиональное, медкнижку. Личные качества – любовь к детям, умение найти подход к каждому ребёнку, жизнерадостность, коммуникабельность, организованность, грамотная речь, высокий уровень культуры.

Заработная плата – от 22440 до 60000 рублей. Максимальную зарплату предлагают детский сад №22 «Волгорята» – 60 тысяч рублей за полную смену и Центр обучения, оздоровления и отдыха детей «Березка» 49 тысяч рублей. Подробнее об этих и других вакансиях – в базе региональной службы занятости на портале «Работа России» trudvsem.ru.