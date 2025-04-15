Пассажир пытался вывезти из Тюмени в Баку серебряный слиток

Из тюменского аэропорта Рощино в Баку пассажир пытался вывезти килограммовый серебряный слиток, сообщили Накануне.RU в Объединенной судебной системе Тюменской области.

Слиток не был задекларирован. Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Накануне Центральный районный суд Тюмени признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, пояснил, что перемещал серебряный слиток через таможенную границу РФ при следовании в республику Азербайджан для того, чтобы подарить своему сыну, занимающемуся коллекционированием аналогичных предметов. Слиток был приобретен накануне в Тюмени. Указал, что об обязанности предоставления таможенной декларации не знал.

С учетом обстоятельств по делу он был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено административное наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения (серебряного слитка).