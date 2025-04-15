Роддом в Вологодской области оштрафовали за отказ в проведении аборта

В Череповце Вологодской области роддом оштрафовали за отказ в проведении аборта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона в Telegram.

38-летняя женщина получила направление на аборт, однако в роддоме заведующая гинекологическим отделением отказала ей в проведении процедуры, сославшись на "отсутствие показаний".

Проверка показала, что Череповецкий городской родильный дома был не вправе отказать женщине. Суд признал роддом виновным по статье об "осуществлении деятельности (...) с нарушением требований и условий" и наложил штраф в размере 50 тысяч рублей.

В феврале сообщалось, что в Вологодской области прокуратура начала проверку сообщений об отказе жительницам региона в проведении абортов. Информация об этом появилась в средствах массовой информации. Местные издания опубликовали историю многодетной матери, которая заявила, что ей отказали в аборте в больницах региона. Ей пришлось обращаться за услугой в Ярославскую область.

Напомним, в начале февраля губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что в регионе обсуждают полный запрет абортов, даже в частных клиниках.