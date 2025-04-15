Shot: Российская армия пресекла атаку ВСУ на Белгородскую область

ВС РФ пресекли очередную атаку ВСУ на Белгородскую область, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, в ночь на 15 апреля было замечено движение украинской техники в сторону населенного пункта Демидовка. Рано утром российские военные начали наносить удары артиллерией и FPV-дронами по пехоте и тяжелой технике ВСУ.

В результате уничтожены около 50 украинских военнослужащих, инженерная машина разграждения и две бронемашины.

Ранее сообщалось, что из приграничного Краснояружского района Белгородской области эвакуировали большинство жителей. Как заявил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков, на начало текущего года его население составляло 13 тыс. 817 человек. Обстановка в районе продолжает оставаться сложной, отмечал он.

Минобороны РФ сообщило, что военные России 18 марта отразили попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область. Армия противника осуществила пять атак на регион. Военкоры сообщали, что ВСУ попытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области на тяжелой технике.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о якобы присутствии украинских военных в Белгородской области.