15 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

На Урале суд не выпустил из колонии рвавшегося на свободу педофила-рецидивиста

На Среднем Урале суд не стал выпускать из колонии педофила. Он рвался на свободу, но проведет за решеткой еще больше 10 лет.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, осужденный Сергей Ляхов подал ходатайство об освобождении от наказания в виде лишения свободы в связи с его болезнью. Как показало расследование, в 2021 году в Каменске-Уральском пьяный Ляхов, находясь в квартире, совершил иные действия сексуального характера в отношении не достигшего 12-летнего возраста ребенка. При этом преступление было совершено им при наличии особо опасного рецидива.

В июне 2022 года Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил Сергею Ляхову 13 лет и 10 месяцев в колонии особого режима, с ограничением свободы на 11 месяцев. В качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка было взыскано 300 тысяч рублей. На момент рассмотрения ходатайства Ляхову оставалось сидеть 10 лет 1 месяц и 24 дня.

Однако прокуратура указала на отсутствие у него заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Также в ведомстве отметили, что уралец не принял мер для возмещения компенсации. В итоге суд отказал Ляхову в удовлетворении ходатайства. Он продолжит отбывать свой срок в колонии.

Теги: колония, педофил, прокуратура, суд, Каменск-Уральский


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