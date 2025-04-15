Житель Екатеринбурга засудил телемагазин, не приславший ему заказанный товар

Житель Екатеринбурга выиграл суд у телемагазина, который не прислал ему купленный товар.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, екатеринбуржец сделал несколько заказов по телефону после просмотра рекламы телемагазина Shop&Show, однако в назначенные даты одежду стоимостью 11 тысяч рублей ему так и не прислали. Клиент многократно обращался на "горячую линию" продавца с уточнением срока доставки. Затем он потребовал вернуть деньги, но в ответ слышал лишь одни обещания разобраться с его вопросом позже.

В итоге уралец обратился в консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге, специалистами которого была подготовлена претензия к телемагазину с требованием возврата стоимости непоставленных товаров. Однако продавец оставил ее без ответа, после чего был подан иск в суд.

Изучив материалы дела, суд взыскал с телемагазина в пользу клиента деньги за товары, проценты за пользование чужими средствами, штраф и стоимость почтовых расходов – всего 29 тысяч рублей.

Напомним, недавно житель Верхней Салды засудил юридическую фирму, не вернувшую ему деньги после расторжения договора.