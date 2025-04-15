Отечественный бизнес помогает иностранным компаниям готовиться к возвращению в РФ

Российский бизнес готовит предложения для власти, которые помогут возвращению в РФ иностранных компаний. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) даже создал специальную рабочую группу по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов на территории России, пишут "Ведомости".

В работе группы участвуют Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса.

Возможности возвращения иностранных компаний прорабатываются и в правительстве. Ранее стало известно, что власти опрашивают отечественных бизнесменов на предмет того, как возвращение иностранцев повлияет на их дела. Готовятся требования к возможной локализации производства, трансфера технологий и т.д.