Обвал породы произошел в шахте "Садкинская" в Ростовской области

Обвал породы произошел в шахте "Садкинская" в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

В шахте находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера. На месте работают горные спасатели.

Напомним, 2 апреля в шахте "Ново-Кальинская" (входит в АО "СУБР", которое принадлежит "Русалу") в поселке Калья города Североуральска случился обвал горной породы на отметке 1010 метров. Пострадал горнорабочий очистного забоя, от полученных травм он скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело.