Средняя зарплата в промышленном секторе Екатеринбурга превысила 100 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата работников индустриального сектора в Екатеринбурге в 2024 году составила примерно 110 тысяч рублей. Таким образом, она выросла на 23% по сравнению с 2023 годом. Об этом заявил директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян на заседании гордумы.

Отвечая на вопрос депутатов о прогнозах по росту зарплаты в 2025 году, Копелян отметил, что дальнейшее изменение оплаты труда на предприятиях будет зависеть от гособоронзаказа.

Говоря о состоянии и динамике промышленного производства в Екатеринбурге за 2024 год, Евгений Копелян заявил, что, несмотря на общероссийские проблемы, такие как санкционное давление, высокая ключевая ставка и дефицит кадров, практически во всех отраслях промышленности количество производимых и отгруженных товаров растет.

Так, прибыль предприятий обрабатывающей промышленности Екатеринбурга в 2024 году составила 74,5 млрд рублей. В промышленности было создано 1592 рабочих места. При этом их количество отличается в зависимости от района города, указал Копелян. Например, в Орджоникидзевском районе сосредоточено больше производства, чем в Академическом.

В лидерах по количеству вакантных мест работников оказался Завод имени Калинина (ЗиК). Там было создано 267 рабочих мест. Далее идёт Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), который готов обеспечить работой 200 человек. 178 рабочих мест предоставил завод по производству хлебобулочной продукции "Смак".

При этом показатель среднесписочной численности работников также растет – более 20% от всех работающих в городе заняты именно в индустриальном секторе. Больше всего "синих воротничков" работают на заводах по производству машин и оборудования.

Инвестиции в промышленный сектор выросли на 43% по сравнению с 2023 годом.