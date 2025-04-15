Суд прекратил дело на Поперечного* по статье о дискредитации армии

Мосгорсуд прекратил административное дело в отношении комика Данилы Поперечного* по статье о дискредитации армии. Отменено постановление суда первой инстанции о штрафе в 50 тысяч рублей.

"Отменить постановление (решение), дело прекратить. Основание решения суда: отсутствие события, состава административного правонарушения", - сообщается в картотеке.

В июне 2024 года Минюст России включил Поперечного* в реестр иностранных агентов. Одной из причин стало получение им более $60 тысячи от иностранных организаций США и Ирландии. В июле 2022 года сообщалось, что полиция проверяет стендап-комика на предмет дискредитации ВС РФ. Поперечный* неоднократно выступал против СВО.

*признан в РФ иностранным агентом