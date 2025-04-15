Первоклассники не должны тратить на домашние задания больше часа - Минпросвещения

Минпросвещения России рассчитало, сколько времени должно занимать приготовление уроков у младших школьников.

В ведомстве считают, что первоклашки должны тратить на домашнее задание не больше одного часа. Ученики 2-3 классов – не более полутора часов. У четвероклассников на уроки дома должно уходить не более двух часов.

Также министерство регламентировало время, которое учителя будут выделять на проведение контрольных и проверочных работ. "С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий", - цитирует РИА Новости министра просвещения РФ Сергея Кравцова.