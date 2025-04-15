В УрФУ иностранных студентов обязали отмечаться каждые 72 часа

В Уральском федеральном университете (УрФУ) иностранных студентов обязали отмечаться каждые 72 часа, чтобы подтвердить свое присутствие. Cтуденты должны сканировать штрихкод студенческого билета у специального терминала.

Решение вызвано как слабой посещаемостью занятий иностранными студентами, так и ужесточением миграционного законодательства. Если студент отсутствует и не выходит на связь, то вуз обязан сообщить об этом в полицию в течение двух рабочих дней. При несообщении о нарушении вузу грозит штраф до 500 тысяч рублей.

В УрФУ около 4,5 тыс. иностранных студентов, в основном из Китая и Казахстана, а также других стран Азии и даже Латинской Америки и Африки. К 2030 году это число планируется увеличить до 7,5 тыс.