В Перми на перекрестке Попова и Екатерининской произошло ДТП с участием "скорой помощи"

В Перми на перекрестке Попова и Екатерининской произошло ДТП с участием "скорой помощи". Информация опубликована в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате ДТП образовалась пробка.

У "скорой" полностью поврежден бампер. "Легковушка" пострадала сбоку.

В минздраве региона сообщили, что во время ДТП пациента в машине "скорой" не было. В результате аварии на осмотр в больницу направлен один пострадавший в удовлетворительном состоянии.