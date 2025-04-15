При массированной атаке БПЛА на Курск погибла 85-летняя женщина

ВСУ прошедшей ночью атаковали беспилотниками Курск, погибла 85-летняя женщина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги.

В оперштабе добавили, что в результате ударов БПЛА произошли пожары в нескольких многоэтажных домах. Жители были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения.

Также повреждены три частных домовладения. Кроме того, одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин.

Shot пишет, что украинские БПЛА, которые атаковали Курск, были начинены поражающими элементами. По информации телеграм-канала, весь двор на улице Веспремской усеян железными шариками. По словам очевидцев, над Курском прогремело более 30 взрывов. Жители также рассказали, что дроны летели на очень низкой высоте.