15 Апреля 2025
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Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

Одна из методик, разработанных в костромском онкодиспансере, включена в клинические рекомендации Минздрава

Ввод в эксплуатацию нового корпуса костромского онкодиспансера в 2021 году стал прорывом в оказании этой специализированной медицинской помощи жителям региона.

При личном участии губернатора Сергея Ситникова, его постоянных усилиях в организации делового диалога в Правительстве и профильных ведомствах в Костроме был фактически заново построен современный онкологический центр, приобретено современное высокотехнологичное оборудование, что открыло возможности для лечения людей на совершенно другом качественном уровне.

В арсенале костромской онкологической службы сейчас имеются линейные ускорители, которых по всей стране насчитывается не более десяти. В областном онкодиспансере год от года увеличивается количество проведенных операций, растет количество эндоскопических и малоинвазивных вмешательств. Специализированную высокотехнологичную медпомощь оказывают пациентам со злокачественными новообразованиями практически всех локализаций. При этом в Костромскую область на лечение начали приезжать жители других регионов. Костромские онкологи уже провели несколько уникальных операций пациентам - гражданам иностранных государств.

(2025)|Фото: adm44.ru

Как уже сообщало Накануне.RU, в 2024 году Указом Президента России коллектив учреждения награжден Орденом Пирогова.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Пять лет назад Вы поддержали наш проект по химиоперфузии печени. Сегодня знаменательный день – методика включена в клинические рекомендации Минздрава. Это большая победа. Медицинское сообщество это приняло, и самое главное – пациенты поехали. Практически каждую неделю мы делаем по одной такой процедуре. Это действительно продлевает жизнь», – отметил Владимир Унгурян на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников и Владимир Унгурян в ходе рабочего диалога обсудили планы по развитию направлений в лечении онкопациентов. Определили задачи по формированию необходимой базы для внедрения новых видов высокотехнологичной помощи.

Теги: сергей ситников, костромской онкодиспансер, клинические рекомендации минздрава


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