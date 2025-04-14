Глава МЧС доложил Путину о ситуации с паводком в Тюменской области

Президент Владимир Путин провёл совещание с членами правительства страны. Во время диалога глава МЧС Александр Куренков сообщил, какова паводковая ситуация в Тюменской области.

"На прошлой неделе мы фиксировали подъём воды в бассейнах рек Иртыш, Обь и Ангара с локальным подтоплением низменных участков. Вместе с тем, в Тюменской области на реке Ишим продолжается подъём воды в связи с интенсивным таянием снега и заполнением водохранилищ на территории Казахстана", - цитирует Куренкова пресс-служба Кремля.

Чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации, налажено тесное взаимодействие с казахскими коллегами, уточнил министр.