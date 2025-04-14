Суд удовлетворил иск о ликвидации фонда Евгения Ройзмана*

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Главного управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации фонда Евгения Ройзмана* (признан в РФ иноагентом), передает корреспондент ТАСС.

"Суд <...> решил: административный иск удовлетворить", - сказала судья.

Директор фонда Светлана Косолапова пояснила журналистам, что решение об обжаловании будет принято позднее. Суд также решил исключить сведения о фонде из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), решение может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее региональное управление Минюста подало в суд Екатеринбурга иск о ликвидации фонда Ройзмана. В ведомстве сообщали, что проверка, проведенная осенью 2024 года в отношении фонда, выявила, что он осуществлял деятельность с нарушениями норм законодательства. В самом фонде заявили, что не согласны с результатами проверки.