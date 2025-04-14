Mash: Нефть разлилась на территории нескольких отелей в ОАЭ

На территории нескольких отелей в ОАЭ произошел разлив нефти, пишет Mash.

По информации Telegram-канала, бедствие затронуло берег у отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah.

Российские туристы, отдыхающие в Арабских Эмиратах, рассказали, что едкий запах ощущается даже в пяти километрах от моря.

Отмечается, что пляжи пытаются очистить с пятницы, но пока ситуация кардинально не улучшилась, более того, зафиксированы новые выбросы мазута.

По предварительным данным, загрязнение произошло из-за аварии с танкером – судно с нефтью ушло под воду. После этого пляжи оказались закрыты.