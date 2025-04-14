В России два солдата ВФУ наказаны за теракты в Курской области

За теракты в Курской области наказаны военнослужащие 61 отдельной штурмовой бригады Вооружённых формирований Украины (ВФУ) Сергей Харсун и Святослав Мельник.

В августе 2024 г. Харсун, Мельник и другие военнослужащие 61 отдельной штурмовой бригады ВФУ в целях совершения террористических актов на автомобиле "Козак" незаконно вторглись в Россию. Находясь в Судже и Черкасской Конопельке, Харсун и Мельник занимали боевые позиции в больницах и жилых домах. Оттуда солдаты неоднократно расстреливали бойцов армии России и мирное население. Они же, угрожая применением оружия, запугивали жителей и препятствовали их эвакуации. 25 августа 2024 г. Харсун и Мельник задержаны бойцами российской армии

Харсун получил 15 лет лишения свободы, Мельник – 15 с половиной. Каждый из них первые пять лет проведёт в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.