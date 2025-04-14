"Ельцин-центру" передана на 35 лет усадьба Долгоруковых-Бобринских в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, касающееся работы екатеринбургского Ельцин-центра. Он получил в безвозмездное пользование на 35 лет расположенную в Москве усадьбу Долгоруковых-Бобринских.

Переданы городская усадьба (дом Бобринских), 10-секционная ограда, скульптуры "Парис" и "Елена". Распоряжение Мишустина опубликовано на портале правовой информации. Издан документ в День космонавтики, 12 апреля.

Ранее сообщалось, что построенный на бюджетные деньги "Ельцин-центр" могут признать иностранным агентом. Однако позже выяснилось, что Минюст не может проверять центр из-за положений закона о президентских музеях.