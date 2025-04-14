Россиян бесят очереди у кабинетов врачей и запись на прием

Только половина россиян (53,9%) удовлетворена медицинской помощью в стране. При этом власти хотят, чтобы в 2030 году медпомощь нравилась уже 55% граждан, об этом сообщил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. К 2035 году удовлетворенность медициной должна составлять 60%.

По данным Минздрава, самыми проблемными показателями являются ожидание пациентов у кабинета и запись на прием к врачу, передает РИА Новости.

В январе 2025 года правительство утвердило программу бесплатной медицинской помощи населению. Финансирование программы в рамках ОМС тогда увеличили более чем на 500 млрд руб. (или на 16,5%).