14 Апреля 2025
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Фото: организаторы &quot;Майской прогулки&quot; в Екатеринбурге

Организаторы раскрыли подробности маршрутов "Майской прогулки" в Екатеринбурге

Организаторы "Майской прогулки" раскрыли подробности четырех маршрутов, по которым уже 18 мая предстоит пройти всем участникам мероприятия: от городской прогулки по паркам до 50-километрового испытания. Стартуют участники традиционно на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета - улице Мира, 19.

"Майская прогулка" в Екатеринбурге(2025)|Фото: организаторы "Майской прогулки" в Екатеринбурге

  1. Первый и самый легкий маршрут протяженностью 14 км пройдет по тротуарам и паркам Екатеринбурга: Блюхера, Харитоновский, набережная Исети, парк имени Павлика Морозова и Метеогорка. Старт с 11.00 до 13.00. Это будет отличным выбором для начинающих, семей с детьми, а также тех, кто просто хочет прочувствовать атмосферу "Майской прогулки" без особых нагрузок.
  2. Второй маршрут известен екатеринбуржцам как "Шарташская кругосветка" протяженностью 17 км и протянется по лесным тропам южной и восточной части берега озера Шарташ. Старт запланирован в промежутке с 10.00 до 12.00.
  3. 33 км придется пройти тем, кто выберет дорогу через микрорайон Синие Камни, Санаторный лесопарк, микрорайон Компрессорный. После этого необходимо следовать к новому кампусу УрФУ в районе Новокольцовский. Но и это не все - обратная дорога протянется через Карасьеозерский лесопарк, Лесопарк им. лесоводов России и ЦПКО им. Маяковского к Метеогорке. Для прохождения маршрута необходимо стартовать в период с 08.00 до 11.00.
  4. Самое тяжелое испытание предстоит тем, кто выбрал маршрут в 50 км. Его проложили через "Шарташскую кругосветку", однако после КП2 участники должны уходить на Жулановский пруд и пройти через технопарк Университетский, Сарапульский кордон. Затем путь соединится с маршрутом на 33 км. Оттуда все участники идут вместе до финиша. Здесь старт самый ранний - с 07.00 до 10.00.

"Майская прогулка" в Екатеринбурге(2025)|Фото: организаторы "Майской прогулки" в Екатеринбурге

На протяжении всех маршрутов будут установлены контрольные пункты (КП), на которых участники могут перевести дух и сделать отметки в своих картах. Здесь же можно пополнить запасы воды и даже принять участие в активностях от партнеров "Майской прогулки", в том числе - сдать нормы ГТО и участвовать в посадке леса.

"Майская прогулка" в Екатеринбурге(2025)|Фото: организаторы "Майской прогулки" в Екатеринбурге

Финишировать участники всех маршрутов должны до 21.00. Зарегистрироваться на прогулку можно заранее на сайте mayprogulka.ru.

Теги: Екатеринбург, Майская прогулка, маршрут


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