Минобороны: ВС РФ ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах

ВС РФ 13 апреля нанесли удар ракетами "Искандер-М" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах, сообщило Минобороны России.

По информации министерства, в результате удара уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ.

В Минобороны отметили, что Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о взрывах в Сумах, заявил, что ВС России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям.

Как сообщалось, под удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета, где было торжественное собрание и церемония награждения боевиков 117-й бригады теробороны, которая отмечала годовщину своего создания.

Ранее постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поинтересовался у властей США, не хотят ли они положить конец регулярным атакам ВСУ по мирным жителям России. Таким образом он прокомментировал пост американского госсекретаря Марко Рубио, в котором тот от имени США выражает соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам.