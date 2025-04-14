В Югре появится должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов

В Югре появится должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Он сообщил, что проект закона был согласован на заседании правительства. Назначение на должность и освобождение осуществляются по представлению губернатора думой автономного округа.

"Об учреждении такого института мы говорили с коренными жителями, общественными организациями и нашими депутатами. Решение принимаем во исполнение поручений моего декабрьского послания", - говорится в сообщении Кухарука.