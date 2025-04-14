В Волгограде умер 16-летний футболист "Ротора"

Скончался 16-летний игрок футбольного клуба "Ротор". Официально причина смерти подростка не названа.

В сообщении пресс-службы "Ротора" говорится о "выражении от лица клуба искренних соболезнований родным и близким футболиста и замечательного парня.

"Скорбим вместе с вами", - сообщает пресс-центр клуба.

Telegram-канал Shot привёл возможные обстоятельства смерти футболиста. Подросток якобы вернулся домой с тренировки и включил компьютер, чтобы немного поиграть. Внезапно ему стало плохо, спортсмену тут же вызвали скорую, но спасти парня не удалось – он скончался в квартире от, возможно, остановки сердца.