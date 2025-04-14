Компании в ЕС обсуждают возобновление импорта российского газа

В Европе крупные энергетические компании задумались о возобновлении импорта российского газа, сообщает Reuters.

По информации агентства, руководство европейских компаний начало говорить о том, "что еще год назад было немыслимо" - о возможности возвращения к импорту российского газа, включая поставки от Газпрома.

Так, исполнительный вице-президент французской компании Engie Дидье Олло допустил возобновление поставок топлива из России после урегулирования на Украине, передает RT.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что США поставят ряд условий перед странами, желающими избежать повышенных таможенных пошлин и заключить сделку с Вашингтоном. Среди требований - увеличение закупок американского газа, снижение пошлин на товары из США, а также снижение налогов для американских технологических гигантов.

В частности, от Европы Трамп требует, чтобы она закупала американские энергоносители на $ 350 млрд в год, и тогда ее товары смогут избежать новых пошлин в США.