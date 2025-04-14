Девушку раненного актера Ильи Деля отправили под домашний арест

Петербурженку Александру Дроздову суд отправил под домашний арест. 12 апреля девушка, по версии следствия, пырнула ножом своего молодого человека – актера театра и кино Илью Деля.

Дроздовой предъявлено обвинение по п.з ч.2 ст.111 УК РФ.

"Следствие полагает, что не позднее 03.36 12.04.2025 Дроздова, находясь в квартире д. 20 по ул. Казанская в г. СПб, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, умышленно нанесла Д. не менее 2-х ударов в область груди колюще-режущим предметом, чем причинила последнему тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Деля экстренно госпитализировали, прооперировали, сейчас его жизнь вне опасности.

Дроздовой под домашним арестом будет запрещено выходить за пределы квартиры, общаться с фигурантами дела, использовать телефон и интернет.