Губернатор Астраханской области и глава Атырауской области Казахстан подписали план мероприятий по развитию сотрудничества

Глава региона Игорь Бабушкин и аким Атырауской области Казахстана Серик Шапкенов подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между Астраханской областью и Атырауской областью Республики Казахстан на 2025–2027 годы. Данный план направлен на укрепление торгово-экономических связей, развитие инвестиционного взаимодействия, а также расширение гуманитарных контактов между регионами.

«Атырауская область – важнейший торгово-экономический партнер, с которым нас объединяют тесные дружественные связи», – отметил Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области также подчеркнул, что общая граница между государствами дает возможность использовать транспортную инфраструктуру для укрепления и расширения всестороннего взаимодействия. В настоящее время прорабатывается вопрос открытия центра приграничной торговли. Начато строительство нового пункта пропуска «Караузек».

Аким Атырауской области подчеркнул исторически сложившиеся плодотворные отношения между Казахстаном и Россией, которые необходимо развивать и дальше. И поблагодарил губернатора Игоря Бабушкина за теплый прием, отметил значимость совместных усилий в различных сферах.

В ходе визита в Астраханскую область Серик Шапкенов возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» в Братском саду. В церемонии также приняли участие члены делегации Атырауской области.