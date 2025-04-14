У жителей Солнечного спросят, нужны ли им бесплатные парковки

Мэрия Екатеринбурга решила узнать у жителей Солнечного, стоит ли сделать все парковки в микрорайоне бесплатными. Опрос продлится до 23 апреля этого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе горадминистрации, горожанам предлагается ответить на вопрос: "Считаете ли вы, что доступ к парковочным зонам должен быть свободным и бесплатным?". Есть два варианта:

да, я считаю, что проезд автомобилей в парковочные зоны должен быть свободным и бесплатным. Шлагбаумы необходимо демонтировать;

нет, существующую систему необходимо сохранить. Проезд в парковочные зоны должен регулироваться шлагбаумами.

Опрос проводится на сайте Госуслуг.

Речь идет о парковках по улицам Лучистая, Счастливая, Чемпионов и бул. Золотистый, находящихся в собственности ООО "Специализированный застройщик "Эталон". Обслуживает парковки ООО "Технология парковки". Сейчас въезд на них регулируется шлагбаумами и автоматическими комплексами.

Ранее мы писали, как в Солнечном появилась компания "Технология парковки", которая без ведома жителей по улице Лучистая внезапно установила шлагбаум и ввела систему штрафов, перестав впускать автомобили местных жителей к их же домам. После этого Гордума Екатеринбурга решила создать рабочую группу, которая смогла бы определить законность организации закрытых - платных парковок на территории микрорайона.