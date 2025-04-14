Украинский институт нацполитики признал Жванецкого российским пропагандистом

Украинский институт национальной памяти признал одессита Михаила Жванецкого "пропагандистом российской имперской политики". Также "фигурантами" экспертизы, которую провела специальная комиссия, стали Исаак Бабель, Илья Ильф, Валентин Катаев и Эдуард Багрицкий.

По закону о деколонизации все географические объекты, названия юрлиц, объектов права собственности, памятники, памятные знаки и т.д., связанные с этими деятелями, должны быть переименованы или удалены из общественного пространства.

В институте считают, что сатирик Михаил Жванецкий считал субъектность и независимость Украины формальной, а не реальной, зависящей от воли США и РФ.