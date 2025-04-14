СМИ: США поставят ряд условий перед странами, желающими избежать пошлин

США поставят ряд условий перед странами, желающими избежать повышенных таможенных пошлин и заключить сделку с Вашингтоном, сообщает Washington Post.

По информации издания, среди требований - увеличение закупок американского газа, снижение пошлин на товары из США, а также снижение налогов для американских технологических гигантов.

Как сообщил исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су, президент США Дональд Трамп приказал немедленно начать переговоры с Сеулом, Токио и Дели по вопросу отсрочки введения повышенных пошлин, пишет РИА Новости.

Ранее американский президент приостановил пошлины в отношении более 75 стран, обратившихся к США с просьбой о переговорах по урегулированию пошлин и не ответивших на действия Вашингтона аналогичными мерами. Вместе с тем, США повысили торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Китай в ответ также повысил пошлины на товары из США с 84% до 125%.