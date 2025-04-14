Шествие "Бессмертного полка" спустя три года пройдет по городам и селам Вологодчины

Спустя три года на Вологодчине вновь пройдет шествие «Бессмертного полка». Об этом заявил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на своих ресурсах.

«Поступает очень много сообщений о том, состоится ли в этом году шествие «Бессмертного полка». Говорю прямо — да, акция состоится. Это наша принципиальная позиция. Вологжане вновь пройдут с портретами своих героических предков в едином строю — с памятью, уважением и благодарностью. «Бессмертный полк» — это не просто акция. Это — живая связь поколений, память и гордость, которую мы бережно несём сквозь время», — сказал Георгий Филимонов.

Особое внимание при организации шествия уделят вопросам безопасности. Сейчас совместно с правоохранительными органами и профильными службами идет масштабная подготовка к мероприятию.

Подробности о проведении акции будут размещены на ресурсах Губернатора области Георгия Филимонова и в социальных сетях городов и муниципалитетов.

Масштабное шествие «Бессмертного полка» является одним из центральных мероприятий в рамках празднования Дня Победы с 2015 года. В предыдущие два года акция проходила в дистанционном формате из соображений безопасности.