Отказ от оказания госуслуги из-за нерегистрации на портале госуслуг недопустим - Верховный суд

Отказ в оказании госуслуги по той причине, что гражданин не зарегистрирован на портале госуслуг, недопустим. Такое решение принял Верховный суд РФ.

Жительница Москвы еще в 2022 году подала заявление на региональную социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума и до городского социального стандарта. Но ей отказали, так как заявления принимаются только через портал госуслуг.

Тогда заявительница обратилась в суд, требуя признать такой отказ незаконным, ведь у нее нет обязанности регистрироваться на портале и сливать в интернет свои паспортные данные, чего она опасается. Но суд первой инстанции стал на сторону райотдела социальной защиты. Апелляционный и Кассационный суды также согласились с предыдущими решениями.

Однако Верховный суд указал, что отказ в назначении пособия из-за несоблюдения формы подачи заявления незаконен. Технические причины не могут ограничивать права граждан, а ссылка на них нарушает принципы справедливости и равенства. Дело пенсионерки подлежит пересмотру.

Ранее в регионах неоднократно жаловались на отказ в оказании каких-либо услуг по той причине, что заявления нужно подавать только через интернет. В частности, на механизм зачисления ребенка в школу в Москве только через портал мос.ру жаловались даже Госдуме.