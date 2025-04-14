Зеленский упрекнул США в "тёплых" отношениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский счёл, что отношения США и России являются слишком тёплыми. Ему это не нравится.

"Сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины. И я не считаю, что Америка должна быть где-то посредине. Но всё зашло так, что мы чувствуем, что Америка более тепло разговаривает с русскими, нежели с Украиной. Я считаю это неправильным", - приводит РИА Новости слова Зеленского, сказанные в интервью CBS.

Ранее выяснилось: бывший украинский посол в США Олег Шамшур считает, что Украину готовят к разделу, и об этом в том числе идут переговоры России и США. Он указывает, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не просто так предложил признать российскими бывшие регионы Украины. Кроме того, другой спецпредставитель Кит Келлог говорит о вводе разных контингентов на разные территории.