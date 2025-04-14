14 Апреля 2025
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Трамп объявил "День освобождения"

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Экономика За рубежом
Фото: Apple

Apple удалось избежать крупнейшего кризиса со времен пандемии

Apple пока удается избежать крупнейшего кризиса со времен пандемии. 125-процентные пошлины Дональда Трампа на товары, произведенные в Китае, грозили перевернуть цепочку поставок компании так же серьезно, как это сделал пять лет коронавирус.

В пятницу вечером президент США практически спас Apple, освободив от уплаты пошлины производителей массовых электронных товаров (в том числе iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirTags). Для этих продуктов также отменена пошлина в размере 10% на товары, импортируемые из других стран.

Новый и более низкий так называемый секторальный тариф все еще может быть введен для товаров, содержащих полупроводники, а тариф в размере 20% по-прежнему применяется к электронике, поставляемой из Китая. На выходных Трамп пообещал, что он по-прежнему будет применять тарифы к телефонам, компьютерам и популярной потребительской электронике, представив исключения как процедурный шаг в более широких усилиях по перестройке торговли США.

Тем не менее, сроки такого шага остаются неопределенными, отмечает Bloomberg.

До этого послабления производитель iPhone имел план: скорректировать свою цепочку поставок, чтобы производить больше iPhone для США в Индии, которые бы облагались гораздо более низкими пошлинами. Это, как полагали руководители Apple, было бы краткосрочным решением, чтобы избежать вызывающего слезы китайского тарифа и предотвратить значительный рост цен.

Учитывая, что мощности по производству iPhone в Индии рассчитаны на выпуск более 30 миллионов iPhone в год, производство только в этой стране могло бы удовлетворить значительную часть американского спроса. В настоящее время Apple продает около 220-230 миллионов iPhone в год, причем около трети из них отправляется в США.

Такой сдвиг было бы трудно осуществить без отступлений от плана, особенно потому, что компания уже приближается к производству iPhone 17, который будет производиться в основном в Китае. В операционных, финансовых и маркетинговых отделах Apple росли опасения относительно влияния на осенний запуск новых телефонов.

Компании всего за несколько месяцев пришлось бы провернуть титаническую задачу по переносу производства iPhone 17 в Индию или куда-то еще. Вероятно, ей пришлось бы повысить цены — что все еще возможно — и бороться с поставщиками за лучшую маржу. А знаменитый маркетинговый движок Apple должен был бы убедить потребителей, что все это того стоит.

Теги: apple, производство, торговая война


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