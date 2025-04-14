14 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Россияне будут участвовать в Олимпаде-2028

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев оценил в 99% шансы сборной России на полноценное участие в Олимпийских играх 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

"Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 28-м году летом", - сказал Дегтярев, выступая в "Мастерской новых медиа".

Он добавил, что восстановление полноправного членства Олимпийского комитета России в МОК может произойди в ближайшие два-три месяца.

"После восстановления ОКР, начиная с лета, начнём подавать заявки на проведение соревнований. Шансы высокие", - полагает министр.

Он ничего не сказал по поводу возможности участия российских спортсменов в зимней Олимпиаде 2026 года.

При этом Дегтярев видит перспективы участия россиян в летней Универсиаде этого года (должна пройти в Германии): "Российский спортивный студенческий союз недавно получил нового лидера — это Сергей Крюков. Парень молодой, энергичный, в общем, двигается. Сегодня он улетел в Лозанну, штаб FISU, и мы летом примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет. Есть уже договоренность".

"Наш курс - на возвращение в олимпийское движение, и мы с этого пути не сойдем. Любые альтернативные вещи требуют десятилетий подготовки. Даже игры БРИКС в Казани – это формат не альтернативный, а дополнительный. Не вместо, а вместе", - заключил Дегтярев.

Теги: россияне, спорт, олимпиада, михаил дегтярев


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