В Астраханской филармонии прошёл концерт, посвящённый памяти автора легендарного "Прощания славянки"

В этом году исполняется 141 год со дня рождения военного дирижера, автора легендарного русского марша «Прощание славянки» Василия Агапкина. В честь этого события для студентов средних и высших учебных заведений города Астрахани прошел военно-патриотический концерт «Марш на века!». Организатор мероприятия — Общественный совет при губернаторе Астраханской области.

Василий Агапкин родился в Астрахани, и именно этот край оказал значительное влияние на становление творческой личности композитора. За годы своей жизни музыкант написал порядка 40 произведений, некоторые из них прозвучали в торжественной концертной программе в исполнении Астраханского духового оркестра под руководством главного дирижера Владимира Алатарцева.

Вечер, посвящённый творчеству выдающегося композитора, включал поэзию и знаменитые патриотические песни.

На сцене выступили камерный хор Астраханской филармонии, солисты Дирекции культурно-массовых программ. Неотъемлемой частью программы стали показы видеороликов. Музыка в сочетании с военной хроникой отражала реальность тяжелого времени, заставляя ребят задуматься о ценности свободы. Каждая композиция, исполненная артистами, проникала глубоко в душу, вызывая чувство гордости за отцов и дедов.

Большое впечатление на публику произвел видеорепортаж, в котором участники СВО и астраханцы высказались о марше Василия Агапкина «Прощание славянки». Ролик показал, что композитора знают и любят многие, а его произведение узнаваемо с первых нот.

По словам советника губернатора Астраханской области Эдуарда Захарьяша, проект направлен на привлечение молодёжи к высокой музыкальной культуре, а также на формирование чувства патриотизма и уважения к памяти героев Отечества.

Все концертные номера студенты встречали и провожали аплодисментами, а «Марш славянки» слушали стоя.