В Киргизии потребовали объяснить, почему в московской бане задержаны киргизы

Посла России в Киргизии Сергея Вакунова вызвали в МИД республики. Причина – задержание граждан этой страны в Москве, в бане "Бодрость".

Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведённой правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан. Киргизское внешнеполитическое ведомство просит "принять меры" в отношении правоохранителей Москвы, если силу применили незаконно, сообщает МИД Киргизии.

"Ъ" напоминает, что 11 апреля в бане "Бодрость" в Москве были задержаны десятки мигрантов, преимущественно из Киргизии. На опубликованных кадрах рейда видно, как силовики плотно укладывают мужчин лицом вниз, бьют их ногами и заставляют идти на коленях.