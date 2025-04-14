14 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: telegram-канал Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова / t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов, что Вологодчина на втором место по уровню достижения показателей нацпроектов

Еще пару лет назад Вологодская область находилась лишь на 16 строчке в федеральном рейтинге субъектов страны по показателю реализации нацпроектов.

«Уверенно двигаемся вперёд в соответствии с курсом, определённым Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. По итогам марта 2025 года Вологодчина закрепилась в лидерах и заняла второе место по уровню достижения показателей национальных проектов. Результат — 99,94%. Это подтверждение высокой управленческой дисциплины и слаженной работы команды региона», - сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: официальный портал правительства Вологодской области / vologda-oblast.ru

В области идет активная работа по всем национальным проектам. В сфере здравоохранения строятся новые больницы, поликлиники и ФАПы, закупаются современное оборудование и транспорт для медучреждений. По линии образования продолжается модернизация школ, создаются «Точки роста», агро- и медклассы. 

В рамках нацпроектов идет работа по расселению из аварийного жилья, возведению новых домов и благоустройству дворов, ремонту и строительству дорожной инфраструктуры, обновлению систем водоснабжения, обращения с отходами. Значительное внимание уделяется созданию комфортных условий для семей с детьми, повышению цифровой зрелости и развитию туризма.

«Работаем строго по графику, без штрафов и срывов. Контролирующие органы фиксируют минимальное количество замечаний. А каждый реализованный объект отмечен знаком «Национальный проект России», - заключил Георгий Филимонов.

Теги: георгий филимонов, национальные проекты, рецтинг, здравоохранение, образование


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