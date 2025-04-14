Патриарх Кирилл направил обращение мировым лидерам в связи с запретом ЭПЦ

Патриарх Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, иным христианским лидерам, главам стран и международных организаций в связи с принятием закона, направленного на запрет Эстонской Православной Церкви (ЭПЦ).

Как сообщалось, парламент Эстонии принял закон, обязывающий ЭПЦ публично порвать каноническую связь с Московским Патриархатом. В противном случае ЭПЦ будет запрещена. Фактически он требует от ЭПЦ изменить устав и самочинно объявить автокефалию либо же подчиниться Фанару, то есть в обоих случаях уйти в раскол.

В числе адресатов не указаны предстоятели церквей, ушедших в раскол, - Фанар, Элладская, Кипрская и Александрийская. При этом есть римский папа, примас Англии, лидеры протестантских деноминаций.

ЭПЦ была образована в 1920 году решением Священного синода РПЦ. Однако в 1923 году Фанар основал раскольническую организацию - "Эстонскую апостольскую православную церковь", которую утвердил повторно в 1996 году.