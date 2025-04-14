Для жильцов дома в Ханты-Мансийске, где произошел пожар, развернули ПВР

Для жильцов дома по ул. Промышленная, 9а в Ханты-Мансийске, где 12 апреля произошел пожар, развернули пункт временного пребывания на базе школы №6, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

12 апреля в 22.04 поступило сообщение о возгорании по ул. Промышленная, 9А. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место вызова в течение пяти минут. К тушению пожара от МЧС России привлекались 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Огонь ликвидирован в 22.32.

Эвакуировано 35 человек, в том числе девять детей. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь. Развернут пункт временного пребывания на базе МБОУ СОШ №6. Предварительно пострадало четыре человека, трое из них доставлены в Окружную клиническую больницу. Погибших – нет.

Причины происшествия устанавливаются.