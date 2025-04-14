Вологодские производители расширяют рынки сбыта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

14 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп объявил "День освобождения"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Вологодские производители расширяют рынки сбыта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Накануне в Северной столице состоялась экспертная сессия производителей пищевой и перерабатывающей промышленности Вологодской области и представителей ритейла Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мероприятие было организовано Представительством Вологодской области в Санкт-Петербурге при поддержке Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга. 

«На данный момент в Санкт-Петербурге уже открыто 18 магазинов «Настоящий Вологодский продукт». Продолжим продвигать нашу продукцию и увеличивать ассортимент на прилавках города и Ленинградской области. Имею в виду, в том числе, известные продуктовые бренды и новинки пищевой отрасли. Наш регион известен своими молочными, мясными, кондитерскими изделиями высокого качества, и мы готовы укреплять наши позиции не только в других регионах страны, но и за рубежом», - сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В экспертной сессии приняли участие 33 компании пищевой и перерабатывающей промышленности области, семь федеральных и шесть региональных торговых сетей, а также крупные торгово-логистические организации, комбинаты социального питания и представители сети «Настоящий Вологодский продукт» в Северной столице. 

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

«По итогам прошлого года предприятия пищевой отрасли Вологодской области произвели продукции на 76,8 миллиарда рублей, увеличив объем на 106% к уровню 2023 года. Сейчас регион полностью закрывает свои потребности в молочных и хлебобулочных изделиях и поставляет продукцию более, чем в 30 регионов России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья», - напомнил Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: официальный портал правительства Вологодской области / vologda-oblast.ru

Отметим, что качество вологодских товаров подтверждается их достижениями. Так, в этом году компании Вологодчины взяли высшие награды в конкурсе «Лучший продукт» Международной выставки «Продэкспо – 2025». Всего вологодские производители увезли с выставки 50 золотых медалей и два гран-при, представив на конкурсную программу 52 вида продукции - от молочной классики до осетровой икры и кондитерских изделий.

Теги: вологодские товары, георгий филимонов, рынки сбыта,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети