Вологодские производители расширяют рынки сбыта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Накануне в Северной столице состоялась экспертная сессия производителей пищевой и перерабатывающей промышленности Вологодской области и представителей ритейла Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мероприятие было организовано Представительством Вологодской области в Санкт-Петербурге при поддержке Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга.

«На данный момент в Санкт-Петербурге уже открыто 18 магазинов «Настоящий Вологодский продукт». Продолжим продвигать нашу продукцию и увеличивать ассортимент на прилавках города и Ленинградской области. Имею в виду, в том числе, известные продуктовые бренды и новинки пищевой отрасли. Наш регион известен своими молочными, мясными, кондитерскими изделиями высокого качества, и мы готовы укреплять наши позиции не только в других регионах страны, но и за рубежом», - сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В экспертной сессии приняли участие 33 компании пищевой и перерабатывающей промышленности области, семь федеральных и шесть региональных торговых сетей, а также крупные торгово-логистические организации, комбинаты социального питания и представители сети «Настоящий Вологодский продукт» в Северной столице.

«По итогам прошлого года предприятия пищевой отрасли Вологодской области произвели продукции на 76,8 миллиарда рублей, увеличив объем на 106% к уровню 2023 года. Сейчас регион полностью закрывает свои потребности в молочных и хлебобулочных изделиях и поставляет продукцию более, чем в 30 регионов России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья», - напомнил Георгий Филимонов.

Отметим, что качество вологодских товаров подтверждается их достижениями. Так, в этом году компании Вологодчины взяли высшие награды в конкурсе «Лучший продукт» Международной выставки «Продэкспо – 2025». Всего вологодские производители увезли с выставки 50 золотых медалей и два гран-при, представив на конкурсную программу 52 вида продукции - от молочной классики до осетровой икры и кондитерских изделий.