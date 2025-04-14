Российским ученым и медикам закрыли доступ к базе данных американских пациентов

Ряд крупных американских институтов здравоохранения ограничил для исследователей из России (а также Китая, Ирана и КНДР) доступ к своим базам данных – так называемым "хранилищам данных с контролируемым доступом".

В базах, о которых идет речь, собраны данные об американцах с психическими расстройствами, онкологией, зависимых от алкоголя и наркотиков, с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, синдромом Дауна и т.д., передает "Коммерсант".

Сообщается, что ограничение – следствие подписанного еще Джо Байденом указа. Список стран, в отношении которых вводится санкция, был составлен Госдепартаментом США – эти государства обозначены как "вызывающие беспокойство". Байден заявлял, что эти страны могут использовать данные в своих интересах и манипулировать ими.

Эксперты полагают, что новые ограничения могут нанести серьезный урон российской науке и медицине. Засекреченные от россиян данные могут иметь значение при создании некоторых лекарств, например, против рака.