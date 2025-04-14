SHOT: ВСУ пытались атаковать дронами Алексинскую ТЭЦ в Тульской области

Несколько взрывов прогремело прошедшей ночью над городом Алексин Тульской области. Предварительно, ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ дронами-камикадзе, пишет SHOT.

По словам местных жителей, было слышно минимум пять сильных взрывов и гул моторов в небе. По их словам, БПЛА летели в сторону Алексинской ТЭЦ, но были сбиты на подлете, сообщает телеграм-канал.

Как заявил губернатор Дмитрий Миляев, в результате работы средств ПВО уничтожены три БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Всего, по информации Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили 52 украинских дрона за ночь. Над Брянской областью были сбиты 33 беспилотника, 10 - над Орловской, по три - над Курской и Тульской, два - над Калужской, еще один - над Белгородской областью.