Железные дороги России оградили от диверсий бронемашинами

В центральной России полицейских оснастили бронезащитой и бронированными машинами. Это сделано для того, чтобы они могли защищать железнодорожные пути от диверсий.

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Начальник управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу Дмитрий Гутыря в интервью ТАСС сообщил, что в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО для обеспечения безопасности железнодорожного транспорта созданы мобильные объездные группы. Они состоят из двух и более полицейских, которые на специальных бронированных автомобилях объезжают удалённые участки железных дорог и иных объектов транспорта для предотвращения незаконного вмешательства в работу железной дороги.

После начала специальной военной операции регулярными стали различные преступления на железной дороге. Время от времени становится известно о задержаниях людей, их совершивших или только планировавших нарушить закон. В феврале стало известно, что деятельность восьми граждан России пресекли сотрудники ФСБ. Они по заданиям украинских спецслужб поджигали релейные шкафы и здания волонтёрских организаций, а также планировали теракты в местах пребывания военных Их арестовали в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и в Краснодарском крае. Украинские кураторы искали их через объявления о "быстром заработке" в соцсетях и мессенджерах. Платили исполнителям немного.