Продавец "Монетки" в Екатеринбурге присвоила себе выручку почти в 50 000 рублей

Бывшего продавца магазина сети "Монетка" в Екатеринбурге осудили за кражу выручки почти в 50 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, все началось в 2023 году. С 23 августа по 11 сентября осужденная присваивала себе выручку магазина - кассир оформляла возврат денег за покупку, аннулировала кассовый чек покупателя, а средства присваивала. Всего было украдено 49 тыс. 148 рублей 48 копеек.

Уже в ходе заседания продавец полностью признала свою вину. Свои мотивы осужденная объяснить не смогла, но еще на стадии предварительного расследования полностью возместила ущерб магазину и написала явку с повинной.

Мировой судья признала сотрудницу "Монетки" виновной в растрате и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.