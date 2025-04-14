В Югре пациентку ударило током во время операции

Жительница Югорска отсудила у больницы 200 тысяч рублей за ожог, полученный во время операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Пациентка была госпитализирована в хирургическое отделение для выполнения плановой операции. Когда она пришла в себя, обнаружила на предплечье ожог. Женщина поинтересовалась, откуда он, врач пояснил, что во время операции на электрод попала жидкость, ее стукнуло током, от чего она получила ожог третьей степени.

Женщина обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в связи с ненадлежащим оказанием медицинской услуги. Она просила взыскать с больницы моральный вред в размере 500 тыс. руб. Представитель больницы исковые требования признал частично, в размере 25 тысяч рублей, при этом не отрицал, что вред здоровью истца причинен в ходе операции.

Проведенной по делу судебно-медицинской экспертизой установлен факт ненадлежащего оказания медицинской услуги истцу и причинения средней тяжести вреда здоровью.