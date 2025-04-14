Из-за паводка в Свердловской области закрыли движение по трем мостам

Из-за паводкового разлива реки Ница в Свердловской области закрыто движение транспорта на трех мостах Слободо-Туринского и Байкаловского района, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

на 2 км автодороги "с.Бобровское -с. Ницинское";

на 1 км автодороги "с.Городище-д.Боровикова";

на 1км автодороги с.Елань -д.Яр.

На всех опасных участках сотрудники Госавтоинспекции установили временные дорожные знаки 3.2 "Движение запрещено". Помимо этого, местность патрулируют экипажи ДПС, которые следят за безопасностью участников дорожного процесса, оказывают им помощь и информируют о правилах поведения в период паводка.

На данный момент водителям приходится объезжать подтопленные зоны через соседние населенные пункты.

Ранее мы сообщали, что из-за паводка в регионе было организовано паромное сообщение с тремя населенными пунктами: деревнями Заречная и Заселина Талицкого муниципального округа и селом Яр Байкаловского района.