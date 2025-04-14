Украину собираются поделить?

Бывший украинский посол в США Олег Шамшур считает, что Украину готовят к разделу и об этом в том числе идут переговоры России и США.

Он указывает, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не просто так предложил признать российскими бывшие регионы Украины. Кроме того, другой спецпредставитель Кит Келлог говорит о вводе разных контингентов на разные территории. Что это, если не раздел?

"Подтверждаются мои худшие предположения. То, что мы слышим от Уиткоффа, и если внимательно послушать и почитать, что сказал Келлог, - это план дальнейшего расчленения Украины. План в таких параметрах, как его продвигает Владимир Путин. Как по мне, это фактически план нашей капитуляции", – подытожил Шамшур.

Интересно, что накануне глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян заявила в телеэфире, что Украина будет разделена на три части: российскую, буферную и контролируемую Западом.

"Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была раньше поделена Польша. Нам чужого не надо, мы заберем свои, русские земли, где живут люди нашей культуры, нашего языка, которые хотят жить с нами", - сказала она.

Симоньян считает, что уже в этом году военный конфликт может завершиться, если только Британия не устроит какую-то чудовищную провокацию.

На днях Келлг рассказал The Times, что Украину можно поделить на зоны, как в 1945 году поделили Берлин. Демаркация могла бы пройти по Днепру. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал эту идею тревожным сигналом Зеленскому. По его мнению, в США уже воспринимают Киев как проигравшую сторону.

При этом в марте глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных войск на Украине.