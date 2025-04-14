14 Апреля 2025
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Фото: Накануне.ru

Минимущества Прикамья не смогло расторгнуть договор с оператором Кунгурской пещеры

Министерство по управлению имуществом Прикамья не смогло обжаловать решение Арбитражного суда Пермского края о признании незаконным решения минимущества о расторжении договора аренды участка возле природного объекта (Кунгурская ледяная пещера), сообщает "Ъ-Прикамье"

Ранее Арбитражный суд удовлетворил иск оператора Кунгурской ледяной пещеры "Сталагмит-Экскурс". Через спорный надел проходят экскурсионная тропа и входной туннель в пещеру.

В министерстве считают, что общество нарушило условия договора в части использования участка по целевому назначению — для рекреационных целей. В частности, на нем находятся несколько капитальных зданий, а разрешения на их строительство общество не получало. Суд согласился с мнением ООО, что расторжение договора возможно только в судебном порядке, а объекты были построены еще в 1980-е годы, задолго до заключения договора.

В апелляции министерство настаивало, что имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке из-за существенного нарушения условий договора. В итоге апелляция согласилась с решением первой инстанции и оставила жалобу без удовлетворения.

Теги: Минимущества Прикамья, Кунгурская пещера, Сталагмит-Экскурс, оператор


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